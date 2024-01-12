Advertisement

لبنان

عملية خطف وسلب بقوة السلاح.. اليكم ما جرى في بعلبك!

Lebanon 24
12-01-2024 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1151566-638406472936972011.jpg
Doc-P-1151566-638406472936972011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون مسلحون يستقلون جيب باثفاندر، لون اسود بزجاج داكن، على سلب سوريين واختطافهما ورميهما بعد وقت قصير من عملية الإختطاف، خلف مستشفى دار الامل الجامعي، في دورس - بعلبك، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شرق بعلبك.. ماذا فعلت قوّة تابعة للجيش؟
lebanon 24
12/01/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طريق كفردبيان - حدث بعلبك مقطوعة بالثلوج
lebanon 24
12/01/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة منزل في بعلبك
lebanon 24
12/01/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلينغهام يخطف الأنظار بلفتة إنسانية مع أحد أطفال جامعي الكرات
lebanon 24
12/01/2024 10:16:53 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

خطف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:28 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
03:00 | 2024-01-12
02:40 | 2024-01-12
02:32 | 2024-01-12
02:30 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24