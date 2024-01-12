عملية خطف وسلب بقوة السلاح.. اليكم ما جرى في بعلبك!

أقدم مجهولون مسلحون يستقلون جيب باثفاندر، لون اسود بزجاج داكن، على سلب سوريين واختطافهما ورميهما بعد وقت قصير من عملية الإختطاف، خلف مستشفى دار الامل الجامعي، في دورس - بعلبك، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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