تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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تراجع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14 ألف ليرة، والمازوت 14 ألف ليرة فيما استقر سعر الغاز، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.501.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.541.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.471.000 ليرة لبنانيةالغاز: 939.000 ليرة لبنانية