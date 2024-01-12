"جائزة ترضية".. لماذا يعيد جعجع طرح فكرة "المقايضة" بين الرئاسة والتسوية؟!

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يؤكد جعجع أنّ هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، فرئاسة الجمهوريّة، وفق ما يقول، "ليست بدلًا عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد"، ملاقيًا بذلك ما يقوله آخرون خصوصًا في المعارضة، أنّ استحقاق الانتخابات الرئاسية "منفصل" عن كلّ ما عداه، بما في ذلك عن الوضع الأمني الناتج عن الحرب الإسرائيلية على غزة، وانعكاساتها على "الجبهة المفتوحة" في جنوب لبنان.وإذا كان ما يقوله جعجع ليس بجديد، إذ سبق أن تحدّث بنفسه عن "مقايضات مطروحة"، فإنّ علامات استفهام بالجملة تُطرَح حول أسباب وخلفيّات إعادة طرح الفكرة في هذا التوقيت، ومدى "الجدية" التي قد تنطوي عليها، في وقتٍ يبدو "السباق" على أشدّه بين التسوية السياسية والمواجهة العسكرية، مع تصاعد وتيرة العمليات في جنوب لبنان، وتصاعد التهديدات الأمنية المتبادلة بين لبنان وإسرائيل من جهة ثانية.يقول العارفون إنّ حديث جعجع المتكرّر عن "المقايضة" يعكس في جانبٍ منه وجود خشية حقيقية لدى شريحة واسعة في صفوف قوى المعارضة بشكل خاص، من أن يكون هناك مسعى لـ"ربط" الاستحقاق الرئاسي بالوضع القائم في جنوب لبنان، بحيث يشترط "حزب الله" إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، لتطبيق القرار الدولي 1701 كما يريد المجتمع الدولي، ما يمنحه "انتصارًا مجانيًا" يمكنه تضخيمه، للقول إنّه لم يتراجع ولم يخضع.ومع أنّ مثل هذا الحديث لم يَرِد "صراحةً" في الخطاب الرسمي لـ"حزب الله"، وخصوصًا في المواقف المُعلَنة لأمينه العام السيد حسن نصر الله، فإنّ أوساط "القوات" تشير إلى أنّ "طيفه" يحضر في الكثير من مواقف المحسوبين على الحزب، الذين يصرّون دائمًا على ترداد معادلة أنّ الانتخابات الرئاسية "مرهونة" بنتائج الحرب في غزة، ويلمّحون إلى أنّ حظوظ مرشح الحزب سترتفع بناءً على هذه النتائج، أو التسوية التي ستتحقق.بالنسبة إلى أوساط "القوات"، فإنّ مثل هذا الأمر مرفوض في الشكل وفي المضمون، فالرئاسة ليست "جائزة ترضية" كما قال جعجع، بل إنّ مثل هذه "المقايضة" من شأنها أن ترسل إشارات "سلبية" حول رئاسة الجمهورية، التي تصبح مجرّد "بند" على طاولة المفاوضات، يمكن استخدامه على طريقة "الابتزاز" بين هذا الفريق وذاك، ما يؤكد أنّ هناك من يريد رئيسًا "صوريًا"، وهو ما لا يمكن قبوله بأيّ حال من الأحوال.لكنّ ما تقوله أوساط "القوات" لا يبدو واقعيًا بالنسبة لآخرين، ممّن يعتبرون أنّ فكرة المقايضة غير منطقية وغير واقعية، بل يسألون عن الأساس الذي يستند إليه جعجع حين يقول إنّ محور المقاومة يقول في معرض حديثه عن المفاوضات، إنّ الأمور تحتاج إلى وضع داخلي "يتصل بملف رئاسة الجمهورية والحكومة"، في حين أنّ القاصي والداني يدرك أنّ ملف الرئاسة مغيّب بالمطلق عن مواقف "حزب الله" منذ عملية "طوفان الأقصى".وفيما يشير هؤلاء إلى ما ورد في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الأخير حين قال صراحةً إنّ "لا شيء لديه ليقوله" في ملف الرئاسة أو غيره، ما يدحض فكرة الربط أو المقايضة المطروحة، يذكّرون بالموقف المُعلَن في المقابل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قيل سابقًا إنّه من يطرح فكرة المقايضة نيابة عن "حزب الله"، حين نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وقال "إننا لا نبادل مترًا واحدًا من الجنوب بكل المناصب والمراكز في الدولة".أما الحديث عن البناء على نتائج الحرب في غزة، فيقول العارفون بأدبيّات "حزب الله" إنّ البعد المقصود منه هو "سياسيّ" في المقام الأول، وهو ينطلق من معادلة واضحة مفادها أنّ مثل هذه الحرب، مع كلّ ما أفرزته من تموضع هنا أو هناك، لا بدّ أن يكون لها تبعاتها على الاستحقاقات، ومن بينها الرئاسة، ربطًا بتأثيرها المحتمل على موازين القوى، وهذا أمر طبيعي في السياسة، ويفسّر الرهانات المتكرّرة على متغيّرات معينة من أجل إحداث "خرق ما".