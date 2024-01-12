Advertisement

لبنان

"أداة مرعبة" مصدرها لبنان تسقطُ في إسرائيل.. ما هي؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1151594-638406502629322103.jpg
Doc-P-1151594-638406502629322103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب جندي من الإحتياط في الجيش الإسرائيلي يخدم عند الحدود مع لبنان، عن مخاوفه من الطائرات المسيرة التي يُطلقها "حزب الله" باتجاه إسرائيل.

Advertisement
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجندي قوله: "لقد تدربت على تفتيش المنازل والملاجئ، لكن لا أحد يدربك على الاحتماء من السماء".

وأضاف: "إنه أمر مرعب أن تسمع صوت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تحلق فوقك، لأنك تدرك أن هناك شيئًا يمكن أن يؤذيك، أنت تصلي حتى لا تراك وتهرب بجنون للاحتماء تحت شجرة".

وأمس، أعلنت إسرائيل عن نجاح اختبارٍ لنظام الدفاع الجوي المتقدِّم "سبايدر" بتكوين جديد، وشمِل الاختبار اعتراض طائرة من دون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته، الخميس، إن من ضمن الاختبار الذي خضع له النظام سبايدر اعتراض طائرة من دون طيار، تمَّ اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.

وأعلنت الوزارة عن الإنتهاء من تجربة ناجحة على أحد أنظمة الدفاع الجوي أرض جو،، يسمى SPIDRE ALL IN ONE، أو العنكبوت الكل في واحد.

ولفتت إلى أنّ المكون الدفاعي الحديث قادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار والمقاتلات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والذخائر الموجهة بدقة.

ويوفر النظام القدرة على الانتشار السريع في غضون دقائق، في التضاريس الصعبة، وبأوقات رد فعل قصيرة، ويمكنه حماية القوات المتنقلة والمواقع الحساسة.

ويضم جميع المكونات المنفصلة مجتمعة في مركبة واحدة ذات دفع ثماني عجلات، ويشمل ذلك قاذفة الصواريخ والرادار ونظام القيادة والتحكم وتكنولوجيا المراقبة وتحديد الأهداف.

وشمل الاختبار اعتراض طائرة بدون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات، تم اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2024-01-12
05:00 | 2024-01-12
04:53 | 2024-01-12
04:43 | 2024-01-12
04:30 | 2024-01-12
04:15 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24