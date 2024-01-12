"أداة مرعبة" مصدرها لبنان تسقطُ في إسرائيل.. ما هي؟

أعرب جندي من الإحتياط في الجيش الإسرائيلي يخدم عند الحدود مع لبنان، عن مخاوفه من الطائرات المسيرة التي يُطلقها "حزب الله" باتجاه إسرائيل.



Advertisement ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجندي قوله: "لقد تدربت على تفتيش المنازل والملاجئ، لكن لا أحد يدربك على الاحتماء من السماء". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجندي قوله: "لقد تدربت على تفتيش المنازل والملاجئ، لكن لا أحد يدربك على الاحتماء من السماء".



وأضاف: "إنه أمر مرعب أن تسمع صوت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله تحلق فوقك، لأنك تدرك أن هناك شيئًا يمكن أن يؤذيك، أنت تصلي حتى لا تراك وتهرب بجنون للاحتماء تحت شجرة".



وأمس، أعلنت إسرائيل عن نجاح اختبارٍ لنظام الدفاع الجوي المتقدِّم "سبايدر" بتكوين جديد، وشمِل الاختبار اعتراض طائرة من دون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات.



وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته، الخميس، إن من ضمن الاختبار الذي خضع له النظام سبايدر اعتراض طائرة من دون طيار، تمَّ اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.



وأعلنت الوزارة عن الإنتهاء من تجربة ناجحة على أحد أنظمة الدفاع الجوي أرض جو،، يسمى SPIDRE ALL IN ONE، أو العنكبوت الكل في واحد.



ولفتت إلى أنّ المكون الدفاعي الحديث قادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار والمقاتلات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والذخائر الموجهة بدقة.



ويوفر النظام القدرة على الانتشار السريع في غضون دقائق، في التضاريس الصعبة، وبأوقات رد فعل قصيرة، ويمكنه حماية القوات المتنقلة والمواقع الحساسة.



ويضم جميع المكونات المنفصلة مجتمعة في مركبة واحدة ذات دفع ثماني عجلات، ويشمل ذلك قاذفة الصواريخ والرادار ونظام القيادة والتحكم وتكنولوجيا المراقبة وتحديد الأهداف.



وشمل الاختبار اعتراض طائرة بدون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات، تم اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.

