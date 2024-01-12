وهاب عن "أنصار الله": ما حصل يقويهم ولا يضعفهم

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "إكس": الضربات الجوية في اليمن لن تغير وقائع الأرض".

وأضاف: "ما حصل يقوي أنصار الله ولا يضعفهم. شعبٌ جبار لا يخاف".