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لبنان

وهاب عن "أنصار الله": ما حصل يقويهم ولا يضعفهم

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:00
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "إكس": الضربات الجوية في اليمن لن تغير وقائع الأرض".
 
وأضاف: "ما حصل يقوي أنصار الله ولا يضعفهم. شعبٌ جبار لا يخاف".
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انصار الله

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