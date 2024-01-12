تعديل توقيت المؤتمر الصحافي لنواب بيروت الأولى

تم تعديل توقيت المؤتمر الصحافي لنواب بيروت الاولى غسان حاصباني، نقولا صحناوي، جهاد بقرادوني وهاكوب تيرزيان الى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في مكتب محافظ بيروت، وذلك "تنديداً بالجريمة التي هزّت محلة الجميزة عقب الاعتداء المسلح على دورية من حرس بلدية بيروت في خلال قيامهم بواجابتهم والذي أودى بحياة أحدهم".

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