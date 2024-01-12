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لبنان

بالصور: انقلاب شاحنة محملة بيبسي على هذا الطريق

Lebanon 24
12-01-2024 | 03:16
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أفادت مندوبة "لبنان24" بانقلاب شاحنة محملة بيبسي على أوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت.
 
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