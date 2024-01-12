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لبنان

آخر معلومة عن جريمة الجميزة.. ماذا فعلت شعبة "المعلومات"؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:09
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أكد محافظ بيروت مروان عبود في حديث لـ"الجديد" أن "شعبة المعلومات ألقت القبض على مُطلق النار الذي قتل شرطياً ليل أمس في شارع مار مخايل في الجميزة".
 
 
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ سائق دراجة ناريّة حاول إجتياز أحد الحواجز لشرطة بلديّة بيروت، في منطقة الأشرفيّة، وعندما اعترضه عنصر من البلديّة، قام سائق الدراجة بإطلاق النار عليه، وأصابه في رقبته، وتُوفي على الفور، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا:
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