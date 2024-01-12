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لبنان

سيول وانزلاقات... تحذيرٌ من قوى الأمن الى المواطنين!

Lebanon 24
12-01-2024 | 04:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
وفقا للمعلومات المستقاة حول حالة الطقس، من المتوقّع في خلال هذين اليومين، هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ممّا قد يؤدّي إلى تشكّل السّيول وانزلاقات وتجمّعات كبيرة للمياه على الطرقات.
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وعليه، فإن قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، على جهوزيّة تامّة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللّزوم، بما توافر من إمكانات، وهي تطلب من السّائقين:
- تجنّب سلوك الطّرقات التي تتشكل عليها السيول وتجمُّع مياه الأمطار، وقرب ضفاف الأنهر.
 
- القيادة بحذر تجنباً للانزلاقات التي قد تؤدّي إلى حوادث مروريّة.
 
- في حال حصول أي طارئ، الاتّصال على الرقم 112، أو الخطّ السّاخن لغرفة العمليات المشتركة 1720، أو على رقم المديرية العامة للدفاع المدني 125.
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