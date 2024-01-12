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لبنان
قبل قليل.. ماذا فعل "حزب الله" بجنود إسرائيليين؟
Lebanon 24
12-01-2024
|
04:53
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية ضد تجمعات لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط موقع حدب البستان.
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وأشار الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 11.15، وقد استخدمت فيها الأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة.
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