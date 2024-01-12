المكاري بعد جلسة الحكومة: 3 قوانين تم ردّها

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أعلن وزير الاعلام زياد المكاري عقب انتهاء جلسة الحكومة أن " ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس ولم يُطرح بند رئاسة الأركان"، وأوضح أن "الرئيس نجيب ميقاتي ينتظر جوابًا من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان والأمور ليست معقّدة حتى الآن".أما بالنسبة الى موضوع النفايات فأكد أن "هناك بنودًا أقرت وبنودًا أجلت لمزيد من الدرس"، وعن موضوع النفط الخام أعلن أن "البنود التي يلزمها تعديل عدلت".