"أتى لتهدئة الوضع"... بو حبيب التقى وزيراً في حكومة الظل البريطانية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب وزير خارجية الظل في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي الذي قال بعد اللقاء: "عقدت محادثات جيدة جدا مع الوزير بو حبيب بشأن الواقع المقلق جدا، وأكدت اننا لا نريد أن نشهد تدهورا للوضع الاقليمي بل نود الانتقال الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".وأمل لامي "بالتوصل الى حل ديبلوماسي للمشاكل الناشئة منذ القرار 1701 وان نتمكن من تهدئة الأمور، وهذا سبب وجودي هنا في زيارة أردتها وقائية من اجل الاستماع الى وجهات النظر وأن أفهم الأمور وألعب دوري في التوصل الى تهدئة الوضع".