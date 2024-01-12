مفاجأة عن منشأة نووية قرب لبنان.. إكتشفوا مكانها وماذا تتضمّن!

منذ سنوات، لم يعد خافياً على أحد أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وأنها تعتمد سياسة "الغموض النووي" أو "التعتيم النووي"، وتمتنع عن الاعترافات العلنية بامتلاكها أسلحة نووية، أو تجارب نووية، أو توجيه تهديدات لخصومها تتضمن صراحة أسلحة نووية.

Advertisement

هناك العديد من الجهات الدولية التي كشفت منذ العام 1997، عن المنشآت النووية الإسرائيلية، مثل موقع جينز العسكري ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومنظمة "السلام الأخضر – Green Peace" البيئية الدولية.



وبحسب هذه الجهات، فإنه إلى جانب المفاعلين النوويين في سوريك وديمونا، تمتلك إسرائيل أيضاً العديد من مرافق تخزين الأسلحة النووية.. فما هي؟ وأين تقع؟



1- منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في منطقة أيالبون في الشمال:



منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في شرقي الجليل بالقرب من البلدة التي تحمل الاسم نفسه غرب بحيرة طبريا قبالة الطريق 65. هناك العديد من الجهات الدولية التي كشفت منذ العام 1997، عن المنشآت النووية الإسرائيلية، مثل موقع جينز العسكري ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ومنظمة "السلام الأخضر – Green Peace" البيئية الدولية.وبحسب هذه الجهات، فإنه إلى جانب المفاعلين النوويين في سوريك وديمونا، تمتلك إسرائيل أيضاً العديد من مرافق تخزين الأسلحة النووية.. فما هي؟ وأين تقع؟منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في شرقي الجليل بالقرب من البلدة التي تحمل الاسم نفسه غرب بحيرة طبريا قبالة الطريق 65.

وذكرت التقارير الأجنبية المختلفة، أن إسرائيل تقوم بتخزين قذائف مدفعية نووية تكتيكية وألغام أرضية نووية وأسلحة نووية تكتيكية أخرى في هذه المنشأة التي لا تبعد كثيراً عن الحدود مع لبنان.



2- منشأة لتجميع الأسلحة النووية تابعة لشركة رافائيل في منطقة يودفات:



هي منشأة لتجميع وتفكيك الأسلحة النووية في يودفات شرقي حيفا، وهي منشأة تحت الأرض. ووفقاً لمردخاي فعنونو (الذي كان أول من أماط اللثام عن البرنامج النووي الإسرائيلي)، فإن القوافل تحمل البلوتونيوم من ديمونا إلى يودفات.



3- منشآت لتخزين الأسلحة النووية الاستراتيجية في منطقة تيروش:



وفقاً للكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لعام 2002 ومصادر أخرى، فإن الأسلحة النووية الاستراتيجية قد تكون مخزنة في مستودع تيروش، الذي يعدّ جزءاً من مجمع مواقع التخزين الموجود في وسط فلسطين المحتلة، والذي يشمل قاعدتي تل نوف وسدوت ميخا الجوية.

وتتكون هذه المنشآت من شبكة من الطرق تربط ما يقرب من 70 مخبأً، يفصل كل منها حوالى 25 ياردة (23 متر تقريباً).