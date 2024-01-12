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لبنان

بعد جلسة مجلس الوزراء... خبر مهم وسار لمرضى السرطان!

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:43
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض البيان التالي: "تحمل جلسة مجلس الوزراء اليوم خبرا مطمئنا لأهلنا مرضى الأمراض السرطانية والمستعصية إذ تمت الموافقة على اقتراحنا تمويل أدويتهم لثلاثة أشهر بمبلغ يعادل ثلاثة آلاف مليار ليرة لبنانية، بما يعيد انتظام آلية تمويل الدواء وتوزيعه". 
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وقال:"يأتي هذا القرار لمجلس الوزراء اليوم في انتظار إقرار الموازنة العامة حيث ستتضمن موازنة وزارة الصحة مبلغا مخصصا لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية قدره حوالى أربعة عشر الف مليار ليرة لبنانية سنويا". 

واكد ان" الخطوات المذكورة لم تكن لتحصل لولا جهد مشترك ومشكور بين الحكومة ووزارتي الصحة العامة والمالية والبرلمان اللبناني ولا سيما لجنتي الصحة والمال والموازنة النيابيتين".

وختم مشير ا الى انه "مما لا شك فيه ان المرحلة الممتدة بأزماتها منذ أكثر من أربع سنوات على الصعد كافة المالية والاقتصادية والصحية والسياسية قد تنعكس تأخيرا في إقرار الحلول ولكنها لم ولن تنجح في تغييبها، بل نحن مستمرون في حل مشاكل الدواء وتنظيم السوق ملتزمين بالوقوف إلى جانب مرضانا وأهلنا". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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