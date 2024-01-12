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لبنان

توجّه سيارات الصليب الأحمر والجيش واليونيفيل إلى هذا المكان في الجنوب... ما السبب؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن توجّه سيارات الصليب الأحمر برفقة آليات الجيش واليونيفيل، إلى مقابل مستعمرة المطلة لنقل جريح من المكان.
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المطلة

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