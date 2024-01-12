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لبنان
تقرير عن عمليات "الريجي" في 2023... أرقام مهمة
Lebanon 24
12-01-2024
|
07:00
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها "سطرت خلال سنة 2023 نحو 228 محضر ضبط مواد تبغية مهرّبة ومقلّدة في إطار إنجازاتها المستمرة في مجال مكافحة التهريب، ونفذت 183 عملية ترفيق، بلغ مجموع المقبوضات منها كلها نحو 245 مليار ليرة.
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وقال رئيس مصلحة مكافحة التهريب في "الريجي" محمد ظاهر في تقرير عن المحاضر المحققة رفعه إلى رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي إن جهاز المكافحة الذي ينفذ عمليات دهم ودوريات في مختلف المناطق اللبنانية "نظم من تاريخ 1/1/2023 إلى تاريخ 31/12/2023 ما مجموعه 228 محضراً بلغت قيمة غراماتها 213.360.447.000 ل.ل (مئتين وثلاثة عشر ملياراً وثلاثمئة وستين مليونا واربعمئة وسبعة واربعين الف ليرة لبنانية)".
وأضاف ظاهر في التقرير أن الجهاز نفّذ "183 عملية ترفيق بلغ اجمالي المقبوضات منها 31.893.000.000 (واحداً وثلاثين ملياراً وثمانمئة وثلاثة وتسعين مليون ليرة لبنانية)".
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