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لبنان

السفيرة الأميركيّة الجديدة: أنا سعيدة بالعودة إلى بيروت

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:05
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قالت السفيرة الأميركيّة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، في فيديو نشرته صفحة السفارة الأميركيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، إنّها "سعيدة بالعودة إلى بيروت".
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