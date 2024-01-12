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لبنان
السفيرة الأميركيّة الجديدة: أنا سعيدة بالعودة إلى بيروت
Lebanon 24
12-01-2024
|
07:05
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قالت السفيرة الأميركيّة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، في فيديو نشرته صفحة السفارة الأميركيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، إنّها "سعيدة بالعودة إلى بيروت".
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