السفيرة الأميركيّة الجديدة: أنا سعيدة بالعودة إلى بيروت

قالت السفيرة الأميركيّة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، في فيديو نشرته صفحة السفارة الأميركيّة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، إنّها "سعيدة بالعودة إلى بيروت".

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