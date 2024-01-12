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لبنان

البزري تابع أزمة إنقطاع الكهرباء والمياه في صيدا.. هذا ما سيحصل اليوم

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:22
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تابع النائب عبد الرحمن البزري موضوع إنقطاع الطاقة الكهربائية ،وتالياً المياه عن مدينة صيدا وضواحيها مع المدير العام لكهرباء لبنان المهندس كمال حايك، ورئيس مصلحة الكهرباء في الجنوب سامر العبدالله، معتبراً أن "إحتراق محطة المصيلح الرئيسية قد تم تجاوزه من خلال وصله تقنياً مع خطوط أخرى".
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كما تمّ الإتفاق على عودة التيار الكهربائي إلى صيدا ومحيطها بعد ظهر اليوم ضمن خطة وطنية جديدة لتأمين وتقنين الكهرباء. 

 وأمل البزري أن "تكون عودة التيار الكهربائي مقدمة لعودة التغذية المائية عن المناطق التي انقطعت عنها".
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