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لبنان

المرتضى عرض مع جمعية "العزم" لفعالية "طرابلس عاصمة الثقافة العربية"

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:25
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إستقبل وزير الثقافة  في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مركز العزم الثقافي - بيت الفن، وفدا من جمعية "العزم والسعادة الاجتماعية" برئاسة مديرها العام رياض علم الدين.
وشكر الوفد الوزير المرتضى على نقل مكتبه الى طرابلس لمتابعة التحضيرات لفعالية "طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام  2024"، مبديا "إستعداد الجمعية لوضع مكاتب وقاعات مركز العزم الثقافي وكل  إمكاناتها لانجاح مهمته"، مؤكدا انه سيضع بتصرفه "200 شاب وشابة من شباب العزم للمساعدة في تنظيم الفعاليات كافة".
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وشدد الوزير المرتضى على "اهمية الاحتفاء في طرابلس عاصمة للثقافة العربية والتي تشكل فرصة قد لا تتكرر لإظهار صورتها الحقيقية، طرابلس الانفتاح فيحاء القيم والايمان والعيش الواحد"، وشدد على "ضرورة تضافر جهود كل المكونات السياسية والاجتماعية لانجاح هذه الفعاليات التي ستنطلق اواخر شهر ايار المقبل"، وأكد ايمانه بأن "جهود الجميع ستتضافر من أجل خير طرابلس ومحيطها"، وقال: "طرابلس تمتلك موروثا غير عادي قد لا يكون موجودا في غيرها من المدن في لبنان والخارج".

من جهته أشار علم الدين الى "أهمية أن تكون طرابلس عاصمة للثقافة العربية"، مثنيا على الجهود "التي يبذلها الوزير المرتضى لإنجاح هذه الفعالية التي نعلق عليها آمالا كبيرة"، لافتا الى بعض المشاريع "التي تقوم جمعية العزم بتمويلها بتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي، إضافة الى مشاريع مشتركة مع هيئات رسمية وخاصة، بما فيها مشروع مع الجامعة اللبنانية ضمن طرابلس عاصمة للثقافة العربية".

وفي الختام، طلب المرتضى من الوفد "الإسراع في المباشرة بالتحضير للمشاريع والبرامج التي تنوي وضعها موضع التنفيذ في اطار فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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