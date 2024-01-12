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لبنان
كلاس من قطر: نعتز بمنتخبنا اللبناني
Lebanon 24
12-01-2024
|
07:28
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اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مقابلة إثر احتفاليات بطولة بكأس اسيا التي تجري في الدوحة ،" اننا نفرح مع قطر، ونعتز بمنتخبنا اللبناني ، ونقف وقفة وفاء و تقدير للشهداء والضحايا ، الذين يرتفعون مجداً في جنوب لبنان و غزة راجين ان يحل السلام و يعود الامان" .
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و قال:" ان ما تشهده قطر من احتفاليات رياضية منذ مونديال الدوحة ، يؤسس للدبيلوماسية الرياضية التي هي المنطلق الاول للقاء الشباب و تواصل الشعوب والحضارات وتفاعل الثقافات".
اضاف: "نحن نعول على ان تكون المشاركات الواسعة، دورة كأس آسيا، مدخلا إلى تألقات و نجاحات كبيرة للمنتخبات العربية، وان يحقق منتخب الارز فوزا و تمايزا في الأداء الفني لكرة القدم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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