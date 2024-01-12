Advertisement

لبنان

كلاس من قطر: نعتز بمنتخبنا اللبناني

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1151738-638406668530300694.jpg
Doc-P-1151738-638406668530300694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس  في مقابلة إثر احتفاليات بطولة بكأس اسيا التي تجري في الدوحة ،" اننا نفرح مع قطر، ونعتز بمنتخبنا اللبناني ، ونقف وقفة وفاء و تقدير للشهداء والضحايا ، الذين يرتفعون مجداً في جنوب لبنان و غزة راجين ان يحل السلام و يعود الامان" .
Advertisement

و قال:" ان ما تشهده قطر من احتفاليات رياضية منذ مونديال الدوحة ، يؤسس للدبيلوماسية الرياضية التي هي المنطلق الاول للقاء الشباب و تواصل الشعوب والحضارات وتفاعل الثقافات".

 اضاف: "نحن نعول على ان تكون المشاركات الواسعة، دورة كأس آسيا، مدخلا إلى تألقات و نجاحات كبيرة للمنتخبات العربية، وان يحقق منتخب الارز فوزا و تمايزا في الأداء الفني لكرة القدم".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2024-01-12
10:13 | 2024-01-12
10:09 | 2024-01-12
10:08 | 2024-01-12
10:00 | 2024-01-12
09:28 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24