كلاس من قطر: نعتز بمنتخبنا اللبناني

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اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مقابلة إثر احتفاليات بطولة بكأس اسيا التي تجري في الدوحة ،" اننا نفرح مع قطر، ونعتز بمنتخبنا اللبناني ، ونقف وقفة وفاء و تقدير للشهداء والضحايا ، الذين يرتفعون مجداً في جنوب لبنان و غزة راجين ان يحل السلام و يعود الامان" .و قال:" ان ما تشهده قطر من احتفاليات رياضية منذ مونديال الدوحة ، يؤسس للدبيلوماسية الرياضية التي هي المنطلق الاول للقاء الشباب و تواصل الشعوب والحضارات وتفاعل الثقافات".اضاف: "نحن نعول على ان تكون المشاركات الواسعة، دورة كأس آسيا، مدخلا إلى تألقات و نجاحات كبيرة للمنتخبات العربية، وان يحقق منتخب الارز فوزا و تمايزا في الأداء الفني لكرة القدم".