عوده استقبل النائبين سكاف ومتى ومي شدياق

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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده، النائب غسان سكاف الذي قال بعد الزيارة: "قمت اليوم بزيارة مطرانية بيروت من أجل معايدة سيدنا الياس، وقد تمنّيت له وللبنان سنة مباركة. نحن نستلهم من هذه الدار، دار مطرانية بيروت، ومن كل المواقع الوطنية ما يمكن أن يُترجم على أرض الواقع".اضاف: "تباحثنا مع سيدنا الياس في موضوع استمرار الشغور في موقع الرئاسة الأولى، وكان هناك توافق مع سيدنا أن علينا انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة قبل إعلان بنود اتفاق ما بعد حرب غزة، وعدم انتظار نهاية حرب غزة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. لا نريد أن يكون لبنان ورقة تفاوض يعيد إلى الذاكرة تجارب سابقة خطيرة جداً والكل يعلم ماذا أقصد. نحن نأمل أن تُمارس الضغوط التي نجحت في موضوع التمديد للقادة الأمنيين، نأمل أن تستمر هذه الضغوط وأن تستمر بالمقدار نفسه من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. على القوى السياسية في لبنان ألا تراهن على تغيرات إقليمية من أجل إعادة تموضعها في الداخل اللبناني ونأمل أيضاً أن لا ننزلق إلى حرب لأننا حتى ولو استطعنا التحكم ببداية الحرب لن نستطيع ولا أحد يستطيع أن يتحكّم بنهايتها".ثم استقبل المطران عوده النائب نزيه متى يرافقه رئيس بلدية بسوس قيصر فغالي، رئيس رابطة مخاتير عاليه زياد الأصغر، مختار بحمدون افؤاد جبور، منسق منطقة عاليه في "القوات اللبنانية" طوني بدر، رومي رافاييل ، بيار نصار، إبراهيم عبد النور ومرشد الهبر.كما استقبل الوزيرة السابقة مي شدياق.