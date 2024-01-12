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لبنان

ما هي الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 07:53
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أفادت غرفة "التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبلية التاليّة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج:
- كفرذبيان - حدث بعلبك 
- العاقورة - حدث بعلبك
- عيناتا - الارز
- جرد مربين - الهرمل
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- القبيات - الهرمل
 
 
 
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طرقات

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