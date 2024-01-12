ماذا قال محافظ بيروت عن جريمة الأشرفيّة؟

قال محافظ بيروت مروان عبود في حديث لـ"الجديد"، إن "ما حصل يوم أمس مع شرطي بلدية بيروت يمس بهيبة الدولة، ويجب انزال أقصى درجات العقوبة بالمجرم لعدم تكرار مثل هذه الجريمة".

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