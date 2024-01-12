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لبنان

تحذير عاجل للمواطنين... إنتبهوا أثناء المرور على هذا الطريق (صورة)

Lebanon 24
12-01-2024 | 08:07
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طلبت غرفة "التحكم المروري" من المواطنين توخي الحذر أثناء سلوك طريق عام ضهر البيدر، بسبب سوء الرؤية.
 
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طريق

ضهر البيدر

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