المكاري استقبل مدير مكتب المنظمة العالمية للفرنكوفونية

استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه، مدير مكتب المنظمة العالمية للفرنكوفونية ليفون اميرجانبان، وبحث معه في المشاريع المتعلقة بوزارة الإعلام ، واليوم العالمي للفرنكوفونية .

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كما إستقبل المكاري مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا يرافقها جورج عواد، وتم البحث في قانون الإعلام والمراحل التي قطعها، سيما أنه بدأت مناقشته في اللجان النيابية. وتم التطرق إلى موضوع إدخال أرشيف تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام في ذاكرة الإعلام التابعة لليونسكو و التعاون و الدعم التقني من قبل اليونسكو لتقديم ملف الترشيح للأرشيف إلى ذاكرة العالم.



