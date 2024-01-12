Advertisement

لبنان

"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"

Lebanon 24
12-01-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1151757-638406702746076978.jpg
Doc-P-1151757-638406702746076978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ "لبنان دخل في القسم الثاني من المنخفض الجويّ، الذي سيتحوّل إلى عاصف في فترات معيّنة من اليوم، مع سرعة هواء تصل إلى ما بين 70 و80 كلم/ساعة".
 
Advertisement
 
وأضاف خنيصر في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "إعتباراً وابتداءً من ظهر اليوم، ستشتدّ غزارة الأمطار، لتتحوّل بين ساعات بعد الظهر والمساء إلى طوفانيّة، أيّ أكثر من غزيرة".
 
 
وقال إنّ "لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة بين اليوم وظهر الأحد"، وحذّر من كميّات الأمطار التي ستنهمر، ولفت إلى أنّها ستكون هائلة، وهناك خطرٌ من تشكّل السيول، وفيض الأنهار، وجرف الاتربة وانهيار الصخور".
 
 
وأضاف: "يلي جايي كتير قوي بعد"، ودعا المواطنين إلى الإنتباه مساء اليوم على الطرقات، متمنيّاً عدم خروجهم".
 
 
وتابع أنّ الثلوج ستتساقط بكثافة وغزارة فوق الـ1900 متر".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:24 | 2024-01-12
10:13 | 2024-01-12
10:09 | 2024-01-12
10:08 | 2024-01-12
10:00 | 2024-01-12
09:28 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24