"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"

أشار المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ "لبنان دخل في القسم الثاني من المنخفض الجويّ، الذي سيتحوّل إلى عاصف في فترات معيّنة من اليوم، مع سرعة هواء تصل إلى ما بين 70 و80 كلم/ساعة".

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وأضاف خنيصر في فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "إعتباراً وابتداءً من ظهر اليوم، ستشتدّ غزارة الأمطار، لتتحوّل بين ساعات بعد الظهر والمساء إلى طوفانيّة، أيّ أكثر من غزيرة".

وقال إنّ "لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة بين اليوم وظهر الأحد"، وحذّر من كميّات الأمطار التي ستنهمر، ولفت إلى أنّها ستكون هائلة، وهناك خطرٌ من تشكّل السيول، وفيض الأنهار، وجرف الاتربة وانهيار الصخور".

وأضاف: "يلي جايي كتير قوي بعد"، ودعا المواطنين إلى الإنتباه مساء اليوم على الطرقات، متمنيّاً عدم خروجهم".

وتابع أنّ الثلوج ستتساقط بكثافة وغزارة فوق الـ1900 متر".