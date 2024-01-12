وزير خارجية حكومة الظل البريطاني التقى بري: لا نريد أن يتمدد التصعيد في غزة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وعرض معه لآخر التطوارات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



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واستقبل الرئيس بري وزير خارجية حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى، وعرض معه للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

بعد اللقاء، اعرب لامي عن سعادته لوجوده في بيروت "في هذا الوقت لألتقي رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية"، وقال: "أتيت مع رسالة بسيطة وهي أننا لا نريد ان يتمدد التصعيد والعنف في غزة ونتطلع الى حل سياسي لما يحصل والى تطبيق القرار الأممي 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد".



أضاف: "انا سعيد لأن زيارتي جاءت اعقاب زيارة الموفد الاميركي وأملي كبير ان نشهد حلاً لهذه الازمة ووقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف حمام الدم الحاصل هناك، ونأمل أن يعود الهدوء الى هذا الجزء المهم من الشرق، هذه هي الرسالة التي جئت بها".



كما استقبل الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات السياسية.



