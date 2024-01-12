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لبنان

المرتضى: لا هدوء في لبنان الا مع هدوء في غزة

Lebanon 24
12-01-2024 | 09:19
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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة اكس: "مضمون موقف مجلس الوزراء كما عبّّر عنه رئيسه  في بداية جلسة اليوم: "‏من يهمّه  الهدوء على حدودنا مع فلسطين المحتلّة، عليه أن يعمل الآن على وقف العدوان الصهيوني على ‫الحدود مع فلسطين المحتلّة الاّ مع هدوء في غزّة وأننا لن نقبل ان يبقى اشقاؤنا هناك يُذبحون".
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