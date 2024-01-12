المرتضى: لا هدوء في لبنان الا مع هدوء في غزة

كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة اكس: "مضمون موقف مجلس الوزراء كما عبّّر عنه رئيسه في بداية جلسة اليوم: "‏من يهمّه الهدوء على حدودنا مع فلسطين المحتلّة، عليه أن يعمل الآن على وقف العدوان الصهيوني على ‫الحدود مع فلسطين المحتلّة الاّ مع هدوء في غزّة وأننا لن نقبل ان يبقى اشقاؤنا هناك يُذبحون".

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