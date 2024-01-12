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لبنان
المرتضى: لا هدوء في لبنان الا مع هدوء في غزة
Lebanon 24
12-01-2024
|
09:19
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كتب وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة اكس: "مضمون موقف مجلس الوزراء كما عبّّر عنه رئيسه في بداية جلسة اليوم: "من يهمّه الهدوء على حدودنا مع فلسطين المحتلّة، عليه أن يعمل الآن على وقف العدوان الصهيوني على الحدود مع فلسطين المحتلّة الاّ مع هدوء في غزّة وأننا لن نقبل ان يبقى اشقاؤنا هناك يُذبحون".
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