"حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي.. هذه هي

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، موقع ‏حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة".وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أن مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، ‏موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة.كما أعلنت المقاومة أن مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 3:50 من ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، ‏تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة".