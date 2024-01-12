حواط من بكركي: للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ليواكب المرحلة الدقيقة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، النائب زياد حواط، وكان عرض للتطورات المحلية والإقليمية.

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وتناول البحث ثلاث نقاط أساسية: سبل حماية لبنان، ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لتأمين حضور لبنان في مفاوضات ترتيب المنطقة، والازمة المعيشية وهموم وحاجات الناس خصوصا في ما يتعلق بإعادة تفعيل الضمان الاجتماعي.وشدد حواط بعد اللقاء، على "ضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و 1559 لنزع فتيل الحرب وإبعادها عن لبنان وتوفير الحماية المطلوبة للبنانيين وإعادة السيادة للدولة بحيث لا يكون سلاح خارج الشرعية ويعود قرار الحرب والسلم وعلاقات لبنان الخارجية بيد الشرعية اللبنانية"، مطالبا بـ"الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ليواكب المرحلة الدقيقة والحساسة من حاضر لبنان والمنطقة، وحتى يكون لبنان معه حاضرا على طاولة المفاوضات فلا تأتي الحلول على حسابه".أما في الشأن الاجتماعي الضاغط على اللبنانيين، فشدد حواط على "ضرورة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مؤكدا "التواصل مع المدير العام للصندوق من أجل إطلاق مبادرة تعزز هذا الصندوق وتؤمن التغطية الصحية للمشتركين".ومن زوار بكركي ايضا، وفد من المعهد الفني الانطوني، أحمد الحسيني، الامين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الاب خليل علوان، وفد من اللجنة التنفيذية لجامعة بني ضو.