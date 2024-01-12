Advertisement

لبنان

حواط من بكركي: للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ليواكب المرحلة الدقيقة

Lebanon 24
12-01-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1151795-638406767419838418.png
Doc-P-1151795-638406767419838418.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، النائب زياد حواط، وكان عرض للتطورات المحلية والإقليمية.
 
وتناول البحث ثلاث نقاط أساسية: سبل حماية لبنان، ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لتأمين حضور لبنان في مفاوضات ترتيب المنطقة، والازمة المعيشية وهموم وحاجات الناس خصوصا في ما يتعلق بإعادة تفعيل الضمان الاجتماعي. 
Advertisement

وشدد حواط بعد اللقاء، على "ضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و 1559 لنزع فتيل الحرب وإبعادها عن لبنان وتوفير الحماية المطلوبة للبنانيين وإعادة السيادة للدولة بحيث لا يكون سلاح خارج الشرعية ويعود قرار الحرب والسلم وعلاقات لبنان الخارجية بيد الشرعية اللبنانية"، مطالبا بـ"الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ليواكب المرحلة الدقيقة والحساسة من حاضر لبنان والمنطقة، وحتى يكون لبنان معه حاضرا على طاولة المفاوضات فلا تأتي الحلول على حسابه".

أما في الشأن الاجتماعي الضاغط على اللبنانيين، فشدد حواط على "ضرورة تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مؤكدا "التواصل مع المدير العام للصندوق من أجل إطلاق مبادرة تعزز هذا الصندوق وتؤمن التغطية الصحية للمشتركين".

ومن زوار بكركي ايضا، وفد من المعهد الفني الانطوني، أحمد الحسيني، الامين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الاب خليل علوان، وفد من اللجنة التنفيذية لجامعة بني ضو. 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:02 | 2024-01-12
12:00 | 2024-01-12
11:47 | 2024-01-12
11:31 | 2024-01-12
10:51 | 2024-01-12
10:24 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24