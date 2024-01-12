حميه تفقد مراكز جرف الثلوج في السلسلتين الشرقية والغربية

خلال جولة ميدانية على بعض مراكز جرف الثلوج المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، ولا سيما منها مركز ضهر البيدر ، حيث تم تفقد جهوزية الآليات الخاصة بجرف الثلوج ، وذلك بعد تأمين المستلزمات اللازمة لهذه الأعمال من مازوت وملح وصيانه للآليات وغيرها.
الشكر مجدداً لأولئك الجنود… pic.twitter.com/7WBXUkCFHy
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 12, 2024
خلال جولة ميدانية على بعض مراكز جرف الثلوج المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، ولا سيما منها مركز ضهر البيدر ، حيث تم تفقد جهوزية الآليات الخاصة بجرف الثلوج ، وذلك بعد تأمين المستلزمات اللازمة لهذه الأعمال من مازوت وملح وصيانه للآليات وغيرها.
الشكر مجدداً لأولئك الجنود… pic.twitter.com/7WBXUkCFHy