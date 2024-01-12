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لبنان

حميه تفقد مراكز جرف الثلوج في السلسلتين الشرقية والغربية

Lebanon 24
12-01-2024 | 10:24
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 كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر منصة "اكس": "خلال جولة ميدانية على بعض مراكز جرف الثلوج المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، ولا سيما منها مركز ضهر البيدر، حيث تم تفقد جهوزية الآليات الخاصة بجرف الثلوج، وذلك بعد تأمين المستلزمات اللازمة لهذه الأعمال من مازوت وملح وصيانه للآليات وغيرها، الشكر مجددا لأولئك الجنود المجهولين من رؤساء مراكز ومياومين وعمال على استعدادهم وجهوزيتهم للعمل ليلا ونهارا، وكانت التوجيهات لهم بضرورة استمرار التكامل والتعاون مع القوى الأمنية المولجة، مع تجديد الدعوة للمواطنين بالتقيد بإرشاداتها وذلك حرصا على تسهيل عمل الآليات لتأدية دورها المطلوب".
 
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