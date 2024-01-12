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لبنان

البيسري عرض الأوضاع مع ريزا

Lebanon 24
12-01-2024 | 10:51
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
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