16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البيسري عرض الأوضاع مع ريزا
Lebanon 24
12-01-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري صباح اليوم في مكتبه، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن منشأة نووية قرب لبنان.. إكتشفوا مكانها وماذا تتضمّن!
Lebanon 24
مفاجأة عن منشأة نووية قرب لبنان.. إكتشفوا مكانها وماذا تتضمّن!
06:19 | 2024-01-12
12/01/2024 06:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
Lebanon 24
توقيف مرشد روحيّ... عُثِرَ داخل منزله على الكثير من الأموال والتهم المُوجّهة إليه خطيرة!
14:11 | 2024-01-11
11/01/2024 02:11:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:20 | 2024-01-12
خطوة تجعل "الحرب تصل إلى بيروت".. مسؤولٌ إسرائيلي يتحدث عنها!
13:12 | 2024-01-12
3 أهداف مقابل لا شيء.. لبنان يخسر أمام قطر بإفتتاحية كأس آسيا
12:04 | 2024-01-12
مناطق لبنانية تتعرّض للقصف.. إليكم ما يجري في الجنوب حالياً!
12:00 | 2024-01-12
معلومات مثيرة عن صاروخ بحوزة "حزب الله".. هكذا أقلق إسرائيل!
11:47 | 2024-01-12
قراران مهمان أصدرهما مجلس الوزراء اليوم.. ما هما؟
11:31 | 2024-01-12
نائب سابق: "ريّحوني وارتاحوا مني"
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 20:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 20:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 20:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24