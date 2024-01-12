نائب سابق: "ريّحوني وارتاحوا مني"

علّق النائب السابق نبيل نقولا على قرار شطب اسمه من "التيار الوطني الحر" بالقول: "ريحوني وارتاحوا مني لأني يمكن صرت حمل عليهن".

Advertisement

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بحق نقولا مرده عدم معارضة الأخير التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ورفضه في الوقت نفسه الحملة والاتهامات التي تشن من قبل بعض مسؤولي "التيار" وعلى رأسهم باسيل ضد قائد الجيش.



وعليه، فإنّ نقولا انضم إلى النواب زياد أسود وماريو عون وحكمت ديب الذين فصلوا من "التيار الوطني الحر" الذين أصدر مجلس الحكماء في "التيار البرتقالي" قرار فصلهم، فضلاً عن مسؤولين آخرين في المناطق.