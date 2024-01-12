مناطق لبنانية تتعرّض للقصف.. إليكم ما يجري في الجنوب حالياً!

أعلنَ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنّ مقاتلات سلاح الجو نفذت هجمات ضدّ عدد من المناطق اللبنانية لاسيما رامية وعيتا الشعب.

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وأشار جيش العدو إلى أنه ضمن الهجمات التي تم تنفيذها، جرى تدمير العديد من البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله"، مشيراً إلى أنه جرى أيضاً رصد عدة عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه عدد من المستعمرات الإسرائيلية.

من جهتها، قالت مصادر ميدانيّة في جنوب لبنان إنّ العدو الإسرائيلي قصف منطقة صوفا، جنوب شرق بلدة ميس الجبل بواسطة سلاح المدفعية.

كذلك، استهدفت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، الطرف الشمالي لبلدة مروحين.