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لبنان

3 أهداف مقابل لا شيء.. لبنان يخسر أمام قطر بإفتتاحية كأس آسيا

Lebanon 24
12-01-2024 | 13:12
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حقق منتخب قطر فوزاً مستحقاً على لبنان بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل بقطر. 

وقائع اللقاء
 
خلال بداية المباراة وتحديداً في الدقيقة الخامسة، ألغى الحكم هدفاً سجله المعز على مهاجم قطر بداعي التسلل.

وظهر لبنان بالشوط الأول بصورة جيّدة نوعاً ما بحسب إمكانياته، لكن العنابي استطاع تسجيلَ هدفه الاول في الدقيقة الـ45 عن طريق اللاعب أكرم عفيف.

أما الشوط الثاني فاستهلّ بداية الشوط الثاني بسيطرة على الكرة في منتصف ملعب قطر، لكن أصحاب الأرض استعادوا السيطرة على الكرة وتمكنوا من هزّ شباك لبنان في الدقيقة 56 عن طريق المعز علي، ليعود أكرم عفيف ويسجل الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 97.
 
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