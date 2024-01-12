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لبنان
خطوة تجعل "الحرب تصل إلى بيروت".. مسؤولٌ إسرائيلي يتحدث عنها!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-01-2024
|
13:20
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طالب مسؤولٌ إسرائيليّ الحكومة في تل أبيب بإتخاذ إجراءات تضمن أمن المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان في ظل تهديدات "حزب الله".
وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى جيورا زالتز إنّه "يجب إدارك حقيقة أن الحكومة ليست مُهتمة بالشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان، وبالتالي يجب المطالبة بأهدافٍ واضحة وقابلة للتطبيق يمكن لإسرائيل تحقيقها حقاً".
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وترجمه
"لبنان24"
، فقد اعتبر زالتز أن قدرات "حزب الله" لم تتراجع"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي إتخاذ حلول تضمن أمن سكان المستعمرات الإسرائيلية حتى لو كانت تلك الحلول بأيدي "حزب الله"، وقال: "في الوقت الحالي، فإن الصواريخ الباليستية الموجودة لدى الحزب ستهدد إسرائيل بأكملها".
وأضاف: "يجب أن نمنع حزب الله من امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ من مدى يصل إلى 10 كيلومترات من الحدود. كذلك، يجب إحباط قدرة الحزب على إختراق إسرائيل بقوات كبيرة. تل أبيب قادرة على تحقيق هذه الأهداف وعلى الجيش والحكومة تحمل المسؤولية والتصرف وفقاً لذلك".
وأردف: "إن دخول إسرائيل إلى المنطقة الأمنية في الأراضي اللبنانية سيؤدي في كل الأحوال إلى حرب شاملة ستصل إلى بيروت. لست مستعداً لأن يضطر سكاننا إلى مغادرة منازلهم إلى أجل غير مسمى مرة أخرى، بعد عام أو عامين في جولة أخرى ضد حزب الله. الحل ليس في أن ننشر جنوداً هنا.. لن يكون أحد على استعداد للعودة لمزيد من الجدران والمزيد من الجنود الذين ينتظرون قوات الرضوان التابعة لحزب الله لاختراق خط التماس ومحاولة احتلال الجليل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
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