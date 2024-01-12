Advertisement

لبنان

خطوة تجعل "الحرب تصل إلى بيروت".. مسؤولٌ إسرائيلي يتحدث عنها!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-01-2024 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1151851-638406877787297922.jpg
Doc-P-1151851-638406877787297922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب مسؤولٌ إسرائيليّ الحكومة في تل أبيب بإتخاذ إجراءات تضمن أمن المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان في ظل تهديدات "حزب الله".

وقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى جيورا زالتز إنّه "يجب إدارك حقيقة أن الحكومة ليست مُهتمة بالشروع في عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان، وبالتالي يجب المطالبة بأهدافٍ واضحة وقابلة للتطبيق يمكن لإسرائيل تحقيقها حقاً". 
Advertisement

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وترجمه "لبنان24"، فقد اعتبر زالتز أن قدرات "حزب الله" لم تتراجع"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي إتخاذ حلول تضمن أمن سكان المستعمرات الإسرائيلية حتى لو كانت تلك الحلول بأيدي "حزب الله"، وقال: "في الوقت الحالي، فإن الصواريخ الباليستية الموجودة لدى الحزب ستهدد إسرائيل بأكملها". 

وأضاف: "يجب أن نمنع حزب الله من امتلاك القدرة على إطلاق الصواريخ من مدى يصل إلى 10 كيلومترات من الحدود. كذلك، يجب إحباط قدرة الحزب على إختراق إسرائيل بقوات كبيرة. تل أبيب قادرة على تحقيق هذه الأهداف وعلى الجيش والحكومة تحمل المسؤولية والتصرف وفقاً لذلك".

وأردف: "إن دخول إسرائيل إلى المنطقة الأمنية في الأراضي اللبنانية سيؤدي في كل الأحوال إلى حرب شاملة ستصل إلى بيروت. لست مستعداً لأن يضطر سكاننا إلى مغادرة منازلهم إلى أجل غير مسمى مرة أخرى، بعد عام أو عامين في جولة أخرى ضد حزب الله. الحل ليس في أن ننشر جنوداً هنا.. لن يكون أحد على استعداد للعودة لمزيد من الجدران والمزيد من الجنود الذين ينتظرون قوات الرضوان التابعة لحزب الله لاختراق خط التماس ومحاولة احتلال الجليل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-01-12
16:55 | 2024-01-12
16:24 | 2024-01-12
16:22 | 2024-01-12
16:12 | 2024-01-12
15:36 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24