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لبنان

خبرٌ طارئ عن الدولار.. إكتشفوا ماذا فعلَ مصرف لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2024 | 14:14
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رجّحت مصادر مصرفية أنّ يبادر مصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات جديدة قريباً على صعيد سحوبات الدولار، مشيرة إلى أنّ البحث ما زال مستمراً في أروقة "المركزي" بشأن الإجراءات المُرتبطة بالإطار المذكور.
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بدورهِ، قال الخبير الإقتصادي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنه هناك كلام يشير إلى إمكانية إعطاء سحوبات الليرة بالدولار، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا معطيات حاسمة بشأن أي قرار قد يتخذه مصرف لبنان على صعيد التعميم 151 أو غيره، وأردف: "الغموض ما زال قائماً، علماً أن المصارف ما زالت مستمرة بالتعميم 151 بالتنسيق الضمني مع مصرف لبنان حتى لو لم يقم الأخير بإعلان تمديد العمل به رسمياً.. وحالياً، فإنه ما من تعميم بديل يمكن اللجوء إليه، كما أنه لا يمكن للمصارف ترك المودعين من دون سحوبات". 
وأردف: "إستراتيجية مصرف لبنان هي تجفيف سيولة الليرة من السوق، وقد تمكن في هذا الإطار العام الماضي من سحب 32 تريليون ليرة"، وأردف: "في حال عمِلَ مصرف لبنان على رفع سعر صرف سحوبات الودائع، عندها فإنّ الأمر الإيجابي الذي سيتحقق هنا هو أن المواطن سيحصل على دولاراته من جهة في حين أن الهيركات سينخفض. فعلى سبيل المثال، فإن المواطن الذي يحصل على 24 مليون ليرة وفق دولار 15 ألفاً استناداً للتعميم 151، عندها سيُشطب من وديعته مبلغ 1600 دولار. أما في حال تقاضى المبلغ المذكور على أساس دولار 89 ألف ليرة، عندها سيُشطب من الوديعة فقط 270 دولاراً تقريباً وبالتالي يكون المواطن قد استفاد من وديعته بالدولار ومن دون خسائر كبيرة بسبب الهوامش في سعر الصرف".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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