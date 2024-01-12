ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!

كشفَ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" أنّ هذه الليلة ستشهدُ أمطاراً غزيرة جداً تستمرّ حتى فجر يوم غدٍ السبت وذلك بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان.

Advertisement



وأشار أبو خشفة إلى أنّ الأمطار ستكون غزيرة يوم غدٍ أيضاً، مشيراً إلى أن الرياح ستشتد لتصل سرعتها إلى 75 كلم في الساعة.



وحذر أبو حشفة من تشكل السيول على الطرقات، كما حذر من تكوّن الضباب على المرتفعات الأمر الذي سيؤدي إلى سوء الرؤية.



وذكر أبو خشفة في حديثه أنّ المنخفض سيبدأ بالإنحسار اعتباراً من صباح يوم الأحد إذ ستبدأ الإنفراجات مع هطول أمطار متفرقة، وقال: "في ما خصّ درجات الحرارة، فإننا سنشهد إنخفاضاً إضافياً فيها في حين أن الثلوج تتساقط حالياً على إرتفاع 1600 م وما فوق، لتتدنى خلال الساعات المقبلة إلى الـ1400 م بسبب انخفاض درجات الحرارة".