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لبنان

فيديو من إسرائيل: "هكذا تمّ إغتيال أبرز قادة حزب الله"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2024 | 15:15
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نشرَ معهد ألما الإسرائيليّ للدّراسات مقطع فيديو حلّل من خلاله الطريقة التي تم اعتمادها لاغتيال القياديّ في "حزب الله" وسام الطويل. 

وزعم المعهد أنَّ هناك أدلّة تنفي ما يُقال عن أنّ استهداف الطويل تمّ بواسطة غارة جويّة، موضحاً أنّ كل الإشارات تقود إلى أن العملية تمت بواسطة قنبلة زُرعت على جانب الطريق. 

وتحدث المعهد الإسرائيليّ عن 3 مؤشرات تؤكد أن الإغتيال حصل بواسطة قنبلة، وهي على النحو التالي:

1- لا يوجد على الطريق أي آثار للانفجار، أو تربة مضطربة، أو حفرة

2- إنتشار الشظايا على الجانب الأيمن للمركبة التي كان الطويل ضمنها، يتوافق مع آثار قنبلة على جانب الطريق

3- إطار المركبة غير مُشوّه بتأثير صاروخٍ موجه من الجو.

كذلك، فقد زعم المعهد أن "إصابة ناشط عسكري في حزب الله بأهمية الطويل عبر قنبلة موضوعة على جانب الطريق، يزيد بشكل كبير من الإحساس بإختراق حزب الله"، وختم: "لا شك أن الوحدة الأمنية لحزب الله (900) تعمل بشكل متصاعد وكبير الآن مع مرور الوقت".
 
 
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المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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