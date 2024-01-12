أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، على تمشيط أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة - جنوب لبنان.

وبحسب مصادر ميدانية، فإنّ القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الثقيلة خلال عملية التمشيط وذلك انطلاقاً من موقع الضهيرة العسكريّ.