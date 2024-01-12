15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بـ"الأسلحة الثقيلة".. عملية تمشيط إسرائيلية تطالُ بلدتين في الجنوب!
Lebanon 24
12-01-2024
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، على تمشيط أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة - جنوب لبنان.
وبحسب مصادر ميدانية، فإنّ القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الثقيلة خلال عملية التمشيط وذلك انطلاقاً من موقع الضهيرة العسكريّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديو لغارة عنيفة... إسرائيل تقصف جنوب لبنان وهذه البلدات المستهدفة
Lebanon 24
فيديو لغارة عنيفة... إسرائيل تقصف جنوب لبنان وهذه البلدات المستهدفة
13/01/2024 00:50:51
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة ردّت 3 قوانين الى مجلس النواب.. ميقاتي: لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان
Lebanon 24
الحكومة ردّت 3 قوانين الى مجلس النواب.. ميقاتي: لوقف إطلاق النار في غزة وجنوب لبنان
13/01/2024 00:50:51
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان24: القصف الإسرائيلي طال صباحاً بلدة حولا في جنوب لبنان ويستهدف الآن تلة الحمامص
Lebanon 24
لبنان24: القصف الإسرائيلي طال صباحاً بلدة حولا في جنوب لبنان ويستهدف الآن تلة الحمامص
13/01/2024 00:50:51
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين من السرايا : لضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنا التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن
Lebanon 24
هوكشتاين من السرايا : لضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنا التوصل الى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن
13/01/2024 00:50:51
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
جنوب لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن منشأة نووية قرب لبنان.. إكتشفوا مكانها وماذا تتضمّن!
Lebanon 24
مفاجأة عن منشأة نووية قرب لبنان.. إكتشفوا مكانها وماذا تتضمّن!
06:19 | 2024-01-12
12/01/2024 06:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
07:00 | 2024-01-12
12/01/2024 07:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:15 | 2024-01-12
البحث عن بدائل
16:55 | 2024-01-12
مقدمات النشرات المسائية
16:24 | 2024-01-12
"الطريق سالكة" في نفق المطار.. ولا سيول (فيديو)
16:22 | 2024-01-12
في طرابلس.. جريحان بإشكالين والجيش يتدخل
16:12 | 2024-01-12
"خطة نصرالله نجحت".. ما هي؟
15:15 | 2024-01-12
فيديو من إسرائيل: "هكذا تمّ إغتيال أبرز قادة حزب الله"!
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
13/01/2024 00:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24