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لبنان

بـ"الأسلحة الثقيلة".. عملية تمشيط إسرائيلية تطالُ بلدتين في الجنوب!

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:36
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أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، على تمشيط أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة - جنوب لبنان.
 
وبحسب مصادر ميدانية، فإنّ القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الثقيلة خلال عملية التمشيط وذلك انطلاقاً من موقع الضهيرة العسكريّ.
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