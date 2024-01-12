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لبنان
البحث عن بدائل
Lebanon 24
12-01-2024
|
17:15
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يجري البحث في بدائل لتعويض المزارعين المتضررين من الضربات الاسرائيلية في المناطق الحدودية، وطرحت افكار غير قانونية تم سحبها لاحقاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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