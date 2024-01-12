15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قلق المعارضة من "المقايضة": بين الوهم والمنطق
Lebanon 24
12-01-2024
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار": بات الجميع يسلم بأنه من الصعوبة في مكان الذهاب إلى أي تسوية في وقت قريب، على قاعدة أن التركيز في الوقت الراهن هو على الملف الأمني، من بوابة السعي إلى إعادة الإستقرار إلى الجبهة الجنوبية، وهو الملف الذي ينحصر الاهتمام الدولي به.
Advertisement
من هنا، تأتي المخاوف التي لدى بعض قوى المعارضة، في المراحلة الراهنة، من مقايضة قد تحصل على هذا الصعيد، على أساس أن قوى الثامن من آذار ستسعى إلى الحصول على مكاسب داخلية نتيجة أي تسوية قد تحصل في الملف الأمني، فهل لهذه المخاوف ما يدعمها على أرض الواقع؟
كنا قد كشفنا سابقاً أن الموفدين الدوليين كانوا على استعداد لتقديم "لبن العصفور" لحزب الله لأجل وقف عملياته العسكرية جنوب لبنان، ولكنه لم يرض بذلك لسببين أساسيين، تقول مصادر متابعة، السبب الأول اخلاقي وله خلفيات إيمانية ودينية، فما قام به الحزب في الجنوب يأتي لدعم غزة ورفض العدوان على أهلها، وبالتالي لا يمكن له أن يدخل بمفاوضات تتعلق بالجبهة الجنوبية قبل توقف الحرب على غزة، والسبب الثاني استراتيجي حيث هناك قناعة بأن الحرب على غزة لو لم يتدخل فيها الحزب كانت لتنتقل الى لبنان بمرحلة قريبة، وهذا نقاش يطول سيكون له الكثير من الشرح في خطابات الحزب بالمرحلة المقبلة.
إذاً ما تقوله المصادر هو أن المقايضة التي يتحدثون عنها بين الرئاسة والوضع في الجنوب مقايضة سخيفة بسيطة مقارنة بما عُرض على المقاومة، ورغم ذلك رفضت، وبالتالي فإن ما يحكى عن مقايضة هو أمر كاذب، ولكن بالمقابل هناك تفهم لطرح هذه المخاوف من قبل قوى سياسية تصنف نفسها في خانة المعارضة.
هذا التفهم ينطلق من واقع يقول ان القوي هو من يجلس الى طاولات التفاوض في هدوء الحرب، ما يعني أن هذه القوى تعلم أن التسويات في المنطقة لن تأخذ بالحسبان مواقفها بل مواقف القوي، وفريق المقاومة في لبنان هو الفريق القوي، وهو الفريق الذي يحضر الموفدون الدوليون لأجل التحاور والتفاوض معه وبحث اليوم التالي للحرب معه، رغم أن هذا الفريق كان قد أكد مراراً أنه لا يسعى لانعكاس نتائج الحرب على غزة "رئاسياً"، احتراماً للتوازنات السياسية في لبنان، وكان ولا يزال من دعاة الحوار الداخلي لإنتاج رئيس بأكبر توافق ممكن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
07:36 | 2024-01-12
12/01/2024 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
07:00 | 2024-01-12
12/01/2024 07:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:02 | 2024-01-13
إحذروا لبنان أمام كارثة اليوم.. كمية الأمطار ستكون مهولة وهكذا سيكون طقس الأيام المُقبلة
02:00 | 2024-01-13
ما علاقة "تعكير" مياه البحر الأحمر بما يجري على شواطئ البحر الأبيض؟
01:48 | 2024-01-13
بعد ليل متوتر.. اليكم الوضع صباح اليوم عند الحدود الجنوبية
01:45 | 2024-01-13
إطلاق منصة بلومبرغ في مراحله الاخيرة: هكذا سيكون وضع الدولار
01:33 | 2024-01-13
اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى
01:30 | 2024-01-13
عتب عون على" المفاوض" يتزايد: "لا ينسّق معنا"
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 09:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 09:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 09:08:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24