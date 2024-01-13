العاصفة مستمرة.. الأمطار الغزيرة تجتاح الطرقات وتغرق السيارات ومواطنون يُطلقون نداءات استغاثة (فيديو)







غرق عدد من السيارات على اوتوستراد العبدة - عكار بسبب ارتفاع منسوب المياه#lebanon24 pic.twitter.com/5FOhlIPqe7 — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2024 Advertisement مع استمرار المنخفض الذي يضرب لبنان، غرق عدد من السيارات على اوتوستراد العبدة - عكار وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه نتيجة الامطار الطوفانية التي تشهدها المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

إلى ذلك، اجتاحت المياه الطريق المؤدية الى ساحة الشراع في مدينة الميناء بالقرب من محطة ogm للمحروقات مما تسبب بإرتفاع منسوب المياه وغرق السيارات بالاضافة الى منع موظفي شركة كهرباء قاديشا بالدخول الى مبنى الشركة بسبب المياه التي غمرت الباب الرئيسي ودخلت الى حرم المبنى بإنتظار ورش الطوارئ في بلدية الميناء للتحرك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي عكار أيضا، غمرت المياه كامل الاراضي الزراعية المحيطة ببلدة الكنيسة بعد انفلات مجرى نهر الاسطوان. وطالب اهالي خط البترول والبقيعة وبني صخر في وادي خالد عبر "لبنان 24" الدولة والوزارات المعنية بالتحرك فورا لانقاذهم من الفيضان قبل ان تغمر المياه منازلهم. وقام الدفاع المدني في وادي خالد بإنقاذ عدد من الأهالي الذين غمرتهم مياه الفيضانات. انفلات مجرى نهر الاسطوان في بلدة الكنيسة العكارية pic.twitter.com/XJKYcmfe4d — Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2024