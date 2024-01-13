العاصفة مستمرة.. الأمطار الغزيرة تجتاح الطرقات وتغرق السيارات ومواطنون يُطلقون نداءات استغاثة (فيديو)

غرق عدد من السيارات على اوتوستراد العبدة - عكار بسبب ارتفاع منسوب المياه#lebanon24 pic.twitter.com/5FOhlIPqe7
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2024
غرق عدد من السيارات على اوتوستراد العبدة - عكار بسبب ارتفاع منسوب المياه#lebanon24 pic.twitter.com/5FOhlIPqe7
وفي عكار أيضا، غمرت المياه كامل الاراضي الزراعية المحيطة ببلدة الكنيسة بعد انفلات مجرى نهر الاسطوان.
وطالب اهالي خط البترول والبقيعة وبني صخر في وادي خالد عبر "لبنان 24" الدولة والوزارات المعنية بالتحرك فورا لانقاذهم من الفيضان قبل ان تغمر المياه منازلهم.
وقام الدفاع المدني في وادي خالد بإنقاذ عدد من الأهالي الذين غمرتهم مياه الفيضانات.
انفلات مجرى نهر الاسطوان في بلدة الكنيسة العكارية pic.twitter.com/XJKYcmfe4d
— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 13, 2024
انفلات مجرى نهر الاسطوان في بلدة الكنيسة العكارية pic.twitter.com/XJKYcmfe4d
أما في البقاع فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب نهر مياه نهر الليطاني.