إطلاق نار في ساحة القبة.. هذا ما حصل

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وقع اشكال بين عائلتين في ساحة القبة - طرابلس تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على ملاحقة مطلقي النار الذين فروا الى جهة مجهولةفي حين افادت مصادر ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.