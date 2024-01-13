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لبنان

إطلاق نار في ساحة القبة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
13-01-2024 | 00:40
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وقع اشكال بين عائلتين في ساحة القبة - طرابلس تطور الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين من دون تسجيل إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على ملاحقة مطلقي النار الذين فروا الى جهة مجهولة
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في حين افادت مصادر ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.

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