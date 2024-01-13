التعيينات الامنية: لا كما تشتهي "سفن التيار"

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عزا مصدر أمني إستمرار عرقلة التعيينات العسكرية الى عودة الخلاف في وجهات النظر بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن إسم معين في المجلس العسكري، إلا أن هذا الخلاف قد يحل بالتفاوض بين الطرفين. أما القضية الأصعب فتكمن بحسب المصدر في الأسماء المقترحة في تعيينات قوى الأمن الداخلي، أي مجلس القيادة ، حيث كان العرف المعتمد في السنوات الماضية الأخيرة أن يختار الوزير جبران باسيل الاسماء المسيحية، ولكن هذه المرة لن تجري الرياح بحسب ما تشتهي "سفن التيار" الذي سيطر على كل التعيينات منذ عهد الرئيس ميشال عون.من هنا، تابع المصدر، سوف تكون هناك مشاورات وإتصالات مكثفة مع قوى سياسية للوصول الى أكبر إجماع على الإقتراحات لكي يتم التعيين والإنتهاء من هذا الملف الشائك.