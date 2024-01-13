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لبنان

عتب عون على" المفاوض" يتزايد: "لا ينسّق معنا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2024 | 01:30
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قال مصدر إستشاري إن "النقمة" تزداد يوماً بعد يوم في صفوف قيادة "التيار الوطني الحر" على نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من منطلق أن الرئيس ميشال عون هو من سلّمه ملف التفاوض البحري مع الجانب الأميركي، ومن خلال ذلك إستطاع أن يبني لنفسه، وبمعزل عن "التيار"، علاقة وثيقة مع الجانب الأميركي وخاصةً مع المبعوث آموس هوكشتاين. أما اليوم فهو يدخل في عملية تفاوض جديدة من دون العودة نهائياً الى "التيار الوطني الحر" وبالتحديد الى الرئيس ميشال عون، لا بل يتفرد بهامش تحركه الديبلوماسي، مع العلم أن وزير الخارجية اليوم ينتمي الى فريق "التيار"، وكان من الأجدى أن يتم التنسيق معه على الأقل.
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المصدر ختم "أن هذا الامر هو أحد أسباب الجفاء الكبير بين الطرفين وربما لن تكون العلاقات ودية وتحالفية في المستقبل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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