انهيار سقف منزل في طرابلس.. هل من إصابات؟

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سجل فجر اليوم السبت انهيار سقف منزل في منطقة ساحة الدفتردار في طرابلس على قاطنيه ما ادى الى سقوط جريحة تدعى "س.س" جرى نقلها الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج نتيجة تعرضها لكسر في ظهرها وفي يدها ووصفت حالتها لاحقاً بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".