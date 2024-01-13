إطلاق منصة بلومبرغ في مراحله الاخيرة: هكذا سيكون وضع الدولار

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منذ أيام دعا حاكم مصرف لبنان بالانابة وسام منصوري المصارف الراغبة وغير المشتركة لتاريخه بـ Bloomberg FX Interbank Matching System، الى التواصل مع الشركة من خلال ممثليها الاقليميين للإشتراك والبدء بالتحضير للمشاركة في التدريب الذي سيُمكنهم لاحقاً من العمل ضمن شروط التعاميم ذات الصلة، ما يؤشر إلى ان إطلاق العمل بالمنصة أصبح قريباً.وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "ما يحصل في سوق القطع منذ بداية العام الجديد وكأنه تحت إشراف منصة "بلومبرغ" ولكن من دون إعلان رسمي، وبالتالي فإن مصرف لبنان هو من يدير الأمور من حيث سعر الصرف والبيع والشراء تمهيدا لانطلاق المنصة".ولفت إلى انه "كان من المفترض إطلاق المنصة في شهر تشرين الثاني الماضي ثم تمّ تأجيلها لغاية كانون الأول بسبب الحرب على غزة والتوترات الأمنية في لبنان ومؤخرا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة انه سيبدأ العمل بها في الأول من شباط المقبل ودعا من لم يتدرب على عمل المنصة الالتحاق بالدورات التدريبية ولاسيما الشركات المالية والصيارفة والمصارف ومن يتعاطى بعملية بيع وشراء الدولار".وشدد على ان "هذه الخطوة ضرورية وتمهيدية لإدارة سوق القطع بواسطة بلومبرغ بشكل كامل"، لافتا إلى ان "تعميم مصرف لبنان او توجيهات الحاكم بالإنابة إجراءات شكلية وصولا إلى تطبيق اعتماد بلومبرغ كمنصة لاجراء تبادلات الدولار والهدف من هذه العملية تخلص مصرف لبنان من عبء إدارة سعر الدولار".وختم قائلا: "بلومبرغ هي منصة عرض وطلب وتكوين سعر للدولار وسنجد أنفسنا أمام سوق مفتوحة وهذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه وبالتالي هذا الأمر يتوقف على تكوين عوامل العرض والطلب".