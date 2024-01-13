Advertisement

لبنان

اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
13-01-2024 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1152023-638407320488494634.jpg
Doc-P-1152023-638407320488494634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار من اسلحة حربية على مكتب نقليات عائد للمدعو "ح.ص" بالقرب من مستديرة ابو علي في طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفي حين لم تعرف الأسباب، أشارت المعلومات الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:25 | 2024-01-13
04:16 | 2024-01-13
04:15 | 2024-01-13
04:11 | 2024-01-13
04:03 | 2024-01-13
04:00 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24