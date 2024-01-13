اطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

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اقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار من اسلحة حربية على مكتب نقليات عائد للمدعو "ح.ص" بالقرب من مستديرة ابو علي في طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وفي حين لم تعرف الأسباب، أشارت المعلومات الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.