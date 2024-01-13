لماذا أوقفت إسرائيل تسيير زوارقها في بحر لبنان؟

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منذ بدء الحرب في غزة، ودخول "حزب الله" كطرفٍ أساسيّ فيها، لُوحظ غياب الزوارق الإسرائيليّة عن المياه الإقليميّة اللبنانيّة، علماً أنّ العدوّ كان يخرق بشكل شبه يوميّ السيادة اللبنانيّة عبر البحر، قبل اندلاع الحرب.ويقول مصدر عسكريّ في هذا السياق، إنّ إسرائيل أوقفت تسيير زوارقها في البحر، قرب الحدود مع لبنان، خوفاً من استهدافها، لأنّ "حزب الله" يملك صواريخ موجّهة، ودقيقة، قادرة على إصابة أهدافها بشكل مباشر، وباتت الزوارق والسفن البحريّة، أهدافاً سهلة بالنسبة لـ"المقاومة".